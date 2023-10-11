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    «Авангард» взял верх над «Металлургом» в КХЛ

    «Авангард» — «Металлург»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    «Авангард» на своем льду одолел «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей шайбы забросили Иван Игумнов, Райан Спунер, Рид Буш и Владислав Ткачев.

    У гостей отличился Александр Петунин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
    Голы: Петунин — 3 (Михайлис, Джонсон), 4:26 — 0:1. Игумнов — 2 (Шарипзянов), 24:15 — 1:1. Спунер — 6 (Венгрыжановский), 31:50 — 2:1. Буше — 8 (бол., Ткачев, Спунер), 41:20 — 3:1. Ткачев — 6 (п.в.), 59:25 — 4:1Вратари: Проскуряков — Загидулин (58:45 — 59:25)Штраф: 13 — 11Броски: 27 (10+8+9) — 24 (8+6+10)

    «Авангард» набрал 18 очков и идет на 7-й строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.

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    «Металлург» (25) продолжает лидировать в таблице.

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