«Нефтехимик» — «Автомобилист»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

8 октября в Нижнекамске прошел матч Чемпионата КХЛ-2023/2024, в котором местныйпринимал. Гости выиграли встречу в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. У клуба из Нижнекамска дубль оформил Андрей Белозеров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Белозеров — 5 (бол.), 11:30 — 1:0. Да Коста — 3 (Голышев, Широков), 14:42 — 1:1. Мэйсек — 6 (бол., Да Коста, Голышев), 40:44 — 1:2. Белозеров — 6 (бол., Сетдиков, Клок), 55:19 — 2:2. Бывальцев — 4 (бол., Широков), 63:26 — 2:3Вратари: Долганов — АликинШтраф: 10 — 10Броски: 21 (2+8+11+0) — 36 (11+9+12+4)

В овертайме «Автомобилист» оказался сильнее после гола Алексея Бывальцева.

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«Автомобилист» набрал 22 очка и идет вторым в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (9) находится на последнем, 12-м месте. Клуб проиграл третью игру кряду.