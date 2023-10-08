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    «Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»

    «Нефтехимик» — «Автомобилист»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Автомобилист
    8 октября в Нижнекамске прошел матч Чемпионата КХЛ-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Гости выиграли встречу в овертайме со счетом 3:2.

    ХК «Автомобилист»
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    ХК «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. У клуба из Нижнекамска дубль оформил Андрей Белозеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Белозеров — 5 (бол.), 11:30 — 1:0. Да Коста — 3 (Голышев, Широков), 14:42 — 1:1. Мэйсек — 6 (бол., Да Коста, Голышев), 40:44 — 1:2. Белозеров — 6 (бол., Сетдиков, Клок), 55:19 — 2:2. Бывальцев — 4 (бол., Широков), 63:26 — 2:3Вратари: Долганов — АликинШтраф: 10 — 10Броски: 21 (2+8+11+0) — 36 (11+9+12+4)

    В овертайме «Автомобилист» оказался сильнее после гола Алексея Бывальцева.

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    «Автомобилист» набрал 22 очка и идет вторым в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (9) находится на последнем, 12-м месте. Клуб проиграл третью игру кряду.

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