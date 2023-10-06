Ротенберг: Очень здорово, когда хоккей такого высокого уровня

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(3:2).

«Хочу отметить сильного соперника. Очень здорово, когда хоккей такого высокого уровня. Честно, было бы больше таких игр у нас, мы бы двигались вперёд. Потому что в такой конкуренции ребята развиваются. Конечно, уровень хоккея был очень-очень высокий. Ничем не отстаёт от игр НХЛ. И это здорово, когда у нас есть такие игры. Очень рады играть с ЦСКА — там сильная команда и сильный тренерский штаб.

Наши ребята выполнили установку. Мы много что поменяли с прошлого сезона — и по тактике, и по деталям.

Быстро отыгрывались сегодня? Как я уже сказал, мы имеем огромный опыт игр с ЦСКА. Это игры высокого уровня. Чем больше таких игр, тем лучше для нас. Мы бы вообще каждый раз играли с такими командами, как ЦСКА, потому что это здорово. Мы получаем огромное удовольствие — и тренерский штаб, и игроки.

Два раза у нас сегодня произошёл "чёрт побери". Второй был рикошет от нашего защитника — так играет соперник, часто набрасывая на пятак — там надо было правильно сыграть. А в первом голе просто наша ошибка, которая привела к взятию ворот. Надо убрать ошибки. Сыграли хорошо, но можем играть намного лучше. Работаем дальше», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

ЦСКА в следующем туре отправится в гости к «Сочи», а команда Ротенберга будет принимать дома «Куньлунь».