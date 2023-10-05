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    «Торпедо» уверенно обыграло «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Торпедо»: счет матча 2:4, обзор голов

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    Нижегородское «Торпедо» обыграло в гостях «Куньлунь» со счетом 4:2 в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ.

    Тренер гостей Игорь Ларионов
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    Тренер гостей Игорь Ларионов

    За команду Игоря Ларионова голы забивали Василий Кручинин, Деннис Ян, Максим Летунов, Антон Сизов. В составе китайского клуба отличились Девин Броссо, Джейк Челиос.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» — Куньлунь« 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Броссо -1 (Сомерби, Вон), 10:21 — 1:0, Кручинин — 1 (Атанасов, Гончарук), 24:43 — 1:1, Ян — 1 (Фирстов, Бокун), 33:29 — 1:2, Летунов -1 (бол., Конюшков, Кручинин), 52:45 — 1:3, Челиос -1 (Локхарт), 53:21 — 2:3, Сизов — 1 (п.в., Фирстов, Летунов), 58:23 — 2:4Вратари: Смит — ГускаБроски: 28 (13+15+10) — 35 (18+8+9)Штраф: 9 — 9

    «Торпедо» располагается на второй строчке на «Западе» с 21 очком. «Куньлунь» в той же конференции идет на 9-м месте с 13 баллами.

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