«Куньлунь» — «Торпедо»: счет матча 2:4, обзор голов

Тренер гостей Игорь Ларионов Фото: globallookpress.com
За команду Игоря Ларионова голы забивали Василий Кручинин, Деннис Ян, Максим Летунов, Антон Сизов. В составе китайского клуба отличились Девин Броссо, Джейк Челиос.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» — Куньлунь« 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Броссо -1 (Сомерби, Вон), 10:21 — 1:0, Кручинин — 1 (Атанасов, Гончарук), 24:43 — 1:1, Ян — 1 (Фирстов, Бокун), 33:29 — 1:2, Летунов -1 (бол., Конюшков, Кручинин), 52:45 — 1:3, Челиос -1 (Локхарт), 53:21 — 2:3, Сизов — 1 (п.в., Фирстов, Летунов), 58:23 — 2:4Вратари: Смит — ГускаБроски: 28 (13+15+10) — 35 (18+8+9)Штраф: 9 — 9
«Торпедо» располагается на второй строчке на «Западе» с 21 очком. «Куньлунь» в той же конференции идет на 9-м месте с 13 баллами.