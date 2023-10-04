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    Заварухин: Удаление за смену вратаря в овертайме — это моя ошибка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Амуром» (2:1 Б).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Мы тяжело выходили из-под прессинга двумя игроками, медленно принимали решения. Здорово, что перестроились, особенно в третьем периоде, стали больше владеть шайбой, угрожать воротам, не бросали по закруглению.

    Удаление за смену вратаря в овертайме — это моя ошибка, я крикнул Толе Голышеву меняться, и сменились раньше времени», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

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