Заварухин: Удаление за смену вратаря в овертайме — это моя ошибка

Главный тренероценил победу в матче с(2:1 Б).

«Мы тяжело выходили из-под прессинга двумя игроками, медленно принимали решения. Здорово, что перестроились, особенно в третьем периоде, стали больше владеть шайбой, угрожать воротам, не бросали по закруглению.

Удаление за смену вратаря в овертайме — это моя ошибка, я крикнул Толе Голышеву меняться, и сменились раньше времени», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.