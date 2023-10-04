Заварухин: Удаление за смену вратаря в овертайме — это моя ошибка

Николай Заварухин Фото: globallookpress.com
«Мы тяжело выходили из-под прессинга двумя игроками, медленно принимали решения. Здорово, что перестроились, особенно в третьем периоде, стали больше владеть шайбой, угрожать воротам, не бросали по закруглению.
Удаление за смену вратаря в овертайме — это моя ошибка, я крикнул Толе Голышеву меняться, и сменились раньше времени», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.
В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.