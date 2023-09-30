Кравец: Нельзя играть шесть минут втроем и так удаляться

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение команды в матче с московским(0:6).

«У нас опять хороший первый период: вышли воевать, делали всё правильно. К сожалению, во втором отрезке сначала не забили в большинстве, а потом сами допустили нелепые штрафы, зная, что "Динамо" очень хорошо действует при численном преимуществе. Нельзя играть шесть минут втроем и так удаляться», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

После этого успеха у «Динамо» стало 18 очков и оно идет на втором месте на «Западе». «Авангард» располагается в середине турнирной таблицы на «Востоке» с 11 очками.