«Автомобилист» — «Адмирал»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Брукс Мэйсек в большинстве, Алексей Макеев и Данил Романцев. Единственный гол у «Адмирала» записал на свой счет Джованни Фьоре.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Автомобилист» — «Адмирал» 2:1 (0:0, 0:1, 3:0). Голы: Фьоре — 4 (Шевченко, Лисовец), 38:25 — 0:1. Мэйсек — 3 (бол. Да Коста, Осипов), 43:21 — 1:1. Макеев — 4, 55:18 — 2:1. Романцев — 1 (Обидин, Осипов), 59:59 — 3:1Вратари: Аликин — ХомченкоБроски: 46 (12+18+16) — 25 (8+12+5)Штраф: 2 — 4

После этого матча «Автомобилист» занимает 2-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе . «Адмирал» — на 11-й позиции (8).