Федоров: Должны крепко подумать, как будем дальше играть

Главный тренерподвёл итог поражения во встрече с(1:3).

«Команду "Ладу" с победой, хорошая игра, вовремя забили важные голы. К сожалению, наша команда сегодня хорошо сыграла первые 20 минут, но во втором периоде мы забыли все те моменты, которые позволяют нам продолжить то, что мы сегодня начали в первом периоде. Я думаю, что сложно что-то добавить. Те голы, которые мы пропустили, были по делу. Мы ошиблись. Нам не хватило энергии, чтобы обезопасить наши ворота. Это игра, игра быстрая, независимо от соперника.

Поэтому мы… должны крепко подумать, как мы будем дальше играть, и найти в ближайшие сутки все решения, которым нам позволят быть той командой, которой мы хотим быть. Победные традиции такого великого клуба, как ЦСКА, должны соблюдаться в любом составе.

Какой момент был ключевым? Думаю, что мы пропустили лёгкий гол в меньшинстве, ненужные удаления, к сожалению, привели ко второму голу. Про третий гол сложно что-то сказать, потому что это не похоже на наших ребят. Но это с нами случается, к сожалению. Потом было сложновато в принципе найти голевые моменты, хотя мы проводили очень много времени в зоне соперника, чтобы отыграться с 1:3. Что ж, как говорится, дорогу осилит идущий. В данном случае, после данного поражения, есть о чём подумать.

Три удаления Светлакова в третьем периоде? Хотелось бы верить, что это от большого желания. Эмоции приветствуются, но желательно те эмоции, которые работают на команду, а не против неё. Я точно знаю, что ребята заряжены и хотят, но мы играем волнами. Эмоциональными волнами, по каким-то причинам. Нас перехлёстывает как в положительную, так и в негативную сторону. Мы до сих пор не смогли в этом сезоне провести ровно все 60 минут», —цитирует Федорова «Чемпионат».

После этого матча «Лада» занимает 3-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. ЦСКА — на 8-й позиции в Западной конференции (6).