«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: счет матча 1:2 (0:2, 1:0, 0:0), обзор голов

Сегодня, 11 сентября, в Уфе «Металлург» был сильнее местного «Салавата Юлаева» со счетом 2:1.
На 15-й минуте нападающий Никита Гребенкин с передачи Алексея Маклюкова открыл счет. А на 17-й минуте Люк Джонсон увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб. Для американца это первые очки за новый клуб.
«Салават Юлаеву» удалось сократить отставание на 38-й минуте, когда Вячеслав Лещенко завершил отличную комбинацию с участием Алексея Шарова и Владислава Ефремова.
Третий период получился не очень событийным. Гости стали строже играть в обороне, а уфимцы старались сравнять счет, но так и не смогли. В итоге был зафиксирован счет 2:1 в пользу «Металлурга».
После этой победы команда Андрея Разина возглавила зону «Восток» с девятью очками. «Салават Юлаев» идет на шестом месте с четырьмя баллами.