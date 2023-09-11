«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: счет матча 1:2 (0:2, 1:0, 0:0), обзор голов

Магнитогорскийвыиграл четвертый раз подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Сегодня, 11 сентября, в Уфе «Металлург» был сильнее местного «Салавата Юлаева» со счетом 2:1.

На 15-й минуте нападающий Никита Гребенкин с передачи Алексея Маклюкова открыл счет. А на 17-й минуте Люк Джонсон увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб. Для американца это первые очки за новый клуб.

«Салават Юлаеву» удалось сократить отставание на 38-й минуте, когда Вячеслав Лещенко завершил отличную комбинацию с участием Алексея Шарова и Владислава Ефремова.

Третий период получился не очень событийным. Гости стали строже играть в обороне, а уфимцы старались сравнять счет, но так и не смогли. В итоге был зафиксирован счет 2:1 в пользу «Металлурга».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Гребенкин — 1 (Маклюков, Гололобов), 14:43 — 0:1, Джонсон — 1 (Коробкин, Кошелев), 16:22 — 0:2, Лещенко -1 (Шаров, Ефремов), 37:44 — 1:2Вратари: Самонов — ЗагидуллинБроски: 21 (8+6+7) — 27 (13+4+10)Штраф: 6:2

После этой победы команда Андрея Разина возглавила зону «Восток» с девятью очками. «Салават Юлаев» идет на шестом месте с четырьмя баллами.