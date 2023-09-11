Московское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Барыса»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛна домашнем льду одержало победу надв овертайме со счетом 4:3.

На голы Джордана Уила (дважды), Эрика О'Делла и Даниила Пыленкова (в овертайме) гости ответили точными бросками Понтуса Оберга, Аркадия Шестакова и Ножье Нельсона.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Оберг — 2 (бол.), 11:06 — 0:1. О`Делл — 4 (бол., Пакетт, Гусев), 15:14 — 1:1. Шестаков — 1 (Старченко, Данияр), 28:40 — 1:2. Ножье — 2 (Борисевич), 50:40 — 1:3. Уил — 3 (бол., О`Делл, Гусев), 54:01 — 2:3. Уил — 4 (бол., Гусев, Менелл), 56:10 — 3:3. Пыленков — 1 (Ильенко), 63:33 — 4:3Вратари: Коновалов — ПаскуалеШтраф: 4 — 10Броски: 42 (12+10+19+1) — 19 (6+7+6+0)

«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».