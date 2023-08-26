«Адмирал» уступил минскому «Динамо» в товарищеском матче

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
У команды из Владивостока единственную шайбу забросил Александр Шевченко. У белорусов отличились Сергей Кузнецов (дубль), Джемел Смит и Сэм Анас.
Товарищеский матч
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кузнецов — 1 (Кодола, Мороз), 17:04 — 1:0. Смит — 1 (Калдис, Кодола), 19:15 — 2:0. Анас — 1 (бол., Волков), 28:39 — 3:0. А. Шевченко — 2, 31:21 — 3:1. Анас — 2 (Керран), 51:33 — 4:1Вратари: Колосов — СеребряковШтраф: 4 — 14Броски: 39 (13+16+10) — 33 (9+13+11)