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    Каменский: Сейчас мы получаем только проблемы от ИИХФ, нужно быть более независимыми

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о ситуации с дисквалификацией вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

    Валерий Каменский
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    Валерий Каменский

    «Ситуация с IIHF сейчас действительно непростая. Получается, что КХЛ не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от IIHF. В случает с Федотовым лучше договариваться клубам на прямую между собой, а не через посредников в виде IIHF. Если бы ЦСКА обо всем договорились с "Филадельфией", то может было бы все спокойнее.

    Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от IIHF. Но полностью уходить из ИИХФ нельзя. С ними на связи должна быть Федерация хоккея России (ФХР), чтобы принимать решения по международным играм. Но это мое личное мнение по данной ситуации», — цитирует Каменского Sport24.

    Напомним, международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского вратаря до конца 2023 года.

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