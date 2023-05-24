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    Дебур: Уверен, сценария хуже не придумать

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    Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвел итоги после поражения от «Вегаса» (0:4) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

    Питер Дебур
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    Питер Дебур

    «Уверен, сценария хуже не придумать. Мне понравилась энергия, с которой играла наша команда, мне понравилось, как мы действовали в меньшинстве, когда Бенн получил матч-штраф.

    Я надеялся, что нам удастся пережить пять минут вчетвером, но мы не смогли. Это плохо, теперь мы попали в огромную яму, и нам нужно найти способ, как победить в следующем матче», — цитирует Дебура сайт НХЛ.

    «Старз» уступают в серии со счетом 0-3. Четвертый матч этих команд состоится 26 мая.

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