Дебур: Уверен, сценария хуже не придумать

Главный тренер «Далласа»подвел итоги после поражения от «Вегаса» (0:4) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Уверен, сценария хуже не придумать. Мне понравилась энергия, с которой играла наша команда, мне понравилось, как мы действовали в меньшинстве, когда Бенн получил матч-штраф.

Я надеялся, что нам удастся пережить пять минут вчетвером, но мы не смогли. Это плохо, теперь мы попали в огромную яму, и нам нужно найти способ, как победить в следующем матче», — цитирует Дебура сайт НХЛ.

«Старз» уступают в серии со счетом 0-3. Четвертый матч этих команд состоится 26 мая.