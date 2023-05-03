Третьяк: Матчи с участием российских игроков НХЛ в августе не планируются

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о возможном проведении матчей национальной команды с участием игроков НХЛ.

«Матчи с участием российских игроков НХЛ? В августе у нас нет матчей, сборная в это время собираться не будет, а клубы, думаю, не будут оплачивать страховки, они очень большие.

Всё упирается в страховки? В принципе, да. Но если клуб хочет пригласить кого-то, они должны оплатить страховку, без неё ни один профессиональный игрок без неё не выходит на площадку. Я это хорошо знаю, потому что сам этим занимался, и когда Овечкин приезжал. Такие правила», — передает слова Третьяка Чемпионат

Напомним, что сборная России отстранена от участия на чемпионатах мира.