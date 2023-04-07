Билялетдинов: Игроки сделали все для того, чтобы выиграть матч

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в четвертом матче финала Восточной конференции.

«Игра была боевая, трудная. Я благодарен команде за то, что она перетерпела соперника, потому что это было сложно. Они сделали все для того, чтобы выиграть матч.

И подготовка, плюс ребята показали свой характер. В нужный момент перетерпели — это было важно. Ну и желание было большое. Давайте сейчас подготовимся к следующему матчу.

Все хотят забить, но не всегда все получается. Каждое звено хочет, никто не собирается отсиживаться», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани