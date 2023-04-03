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    Кравец: Хорошая работа всех звеньев принесла нам результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:2).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой и все вместе над ней поработали. Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. В том числе и игра вратаря. Это победа всей команды, но без вратаря никак. Про казанского вратаря мне нечего сказать, странно будет, на это есть тренерский штаб "Ак Барса". Но лично я считаю вратаря нельзя никогда обвинять. Это штучный товар, их надо оберегать и поддерживать.

    После прошлой игры в первую очередь отметили, что важно первый период уверенно сыграть, нельзя с такой командой пятиться. Была работа над удалениями, по этому вопросу поговорили с ребятами. В целом и в первой игре много хорошего было сделано, я был доволен командой. Мы не хотели играть от обороны в третьем, нас "Ак Барс" заставил. По-прежнему, как в первом периоде, выходили с агрессией. Но где-то не сложилось, где-то не получилось. Вот и пришлось ловить шайбу на себя. Хорошо, что в конце все-таки выстояли, пропустили, но самое главное забили на одну шайбу больше. Теперь будем готовиться к омским играм», — приводит слова Кравца «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 5 апреля в Омске.

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