Кравец: Хорошая работа всех звеньев принесла нам результат

Главный тренер омскогопрокомментировал победу своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским(3:2).

«После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой и все вместе над ней поработали. Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. В том числе и игра вратаря. Это победа всей команды, но без вратаря никак. Про казанского вратаря мне нечего сказать, странно будет, на это есть тренерский штаб "Ак Барса". Но лично я считаю вратаря нельзя никогда обвинять. Это штучный товар, их надо оберегать и поддерживать.

После прошлой игры в первую очередь отметили, что важно первый период уверенно сыграть, нельзя с такой командой пятиться. Была работа над удалениями, по этому вопросу поговорили с ребятами. В целом и в первой игре много хорошего было сделано, я был доволен командой. Мы не хотели играть от обороны в третьем, нас "Ак Барс" заставил. По-прежнему, как в первом периоде, выходили с агрессией. Но где-то не сложилось, где-то не получилось. Вот и пришлось ловить шайбу на себя. Хорошо, что в конце все-таки выстояли, пропустили, но самое главное забили на одну шайбу больше. Теперь будем готовиться к омским играм», — приводит слова Кравца «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 5 апреля в Омске.