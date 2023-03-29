Жамнов о заявлении Баха: Ожидать чего-то хорошего для нас наверное неправильно

Главный тренери сборной Россиивысказался о возможном участии российских спортсменов на международных турнирах.

«Как можно оценивать ситуацию, если, по большому счёту, для нас ничего не изменилось? Как всё было, так и осталось. На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать.

Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет (с улыбкой). Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам.

Кругом одна политика, пока идёт такое политическое давление (на МОК), всё так и будет», — приводит слова Жамнова «РИА Новости».

Напомним, что недавно глава МОК Томас Бах выступил с рекомендацией допустить российских спортсменов до международных соревнований, обозначив ряд условий.