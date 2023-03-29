ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям
  • 14:15
    • Малком: Если не пригожусь Бразилии, с удовольствием буду играть за сборную России
  • 14:02
    • Кварацхелия договорился с «Наполи» о новом контракте
    Все новости спорта

    Жамнов о заявлении Баха: Ожидать чего-то хорошего для нас наверное неправильно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сборная России
    Главный тренер «Спартака» и сборной России Алексей Жамнов высказался о возможном участии российских спортсменов на международных турнирах.

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Как можно оценивать ситуацию, если, по большому счёту, для нас ничего не изменилось? Как всё было, так и осталось. На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать.

    Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет (с улыбкой). Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам.

    Кругом одна политика, пока идёт такое политическое давление (на МОК), всё так и будет», — приводит слова Жамнова «РИА Новости».

  • Глава МОК Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов
  • Читайте по теме

    • Напомним, что недавно глава МОК Томас Бах выступил с рекомендацией допустить российских спортсменов до международных соревнований, обозначив ряд условий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После крутого камбэка «Локомотив» добьет ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Алькарас проиграет Фрицу?
  • Алькарас — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сможет ли Александрова остановить Квитову?
  • Александрова — Квитова. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие