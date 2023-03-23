Малкин обошел Беливо в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга»вышел на чистое 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Российский хоккеист отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). Теперь в его активе 1220 очков (468+752) в 1052 матчах.

По данному показателю он обошел 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Жана Беливо — 1219 очков (507+712)

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) очков за карьеру. Лучший из россиян в этом списке — Александр Овечкин, занимающий 16-е место с 1479 (820+659) очками.