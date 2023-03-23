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    Малкин обошел Беливо в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Колорадо Эвеланш
    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Российский хоккеист отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). Теперь в его активе 1220 очков (468+752) в 1052 матчах.

    По данному показателю он обошел 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Жана Беливо — 1219 очков (507+712)

    Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) очков за карьеру. Лучший из россиян в этом списке — Александр Овечкин, занимающий 16-е место с 1479 (820+659) очками.

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