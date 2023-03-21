Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

Александр Барков Фото: globallookpress.com
Нападающий отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата против «Детройта» (5:2). Всего на счету 27‑летнего Баркова стало 614 очков (238 шайб + 376 передач) за клуб. Предыдущее достижение принадлежало Джонатану Юбердо (613 очков).
Напомним, что 27-летний форвард — сын бывшего российского хоккеиста Александра Баркова.
Барков-младший родился в Финляндии и выступает за национальную команду этой страны, но у него также есть российское гражданство.