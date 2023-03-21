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    Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Детройт Ред Уингз
    Финский форвард Александр Барков стал лучшим бомбардиром «Флориды» за всю историю клуба, сообщает пресс‑служба НХЛ.

    Александр Барков
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    Александр Барков

    Нападающий отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата против «Детройта» (5:2). Всего на счету 27‑летнего Баркова стало 614 очков (238 шайб + 376 передач) за клуб. Предыдущее достижение принадлежало Джонатану Юбердо (613 очков).

    Напомним, что 27-летний форвард — сын бывшего российского хоккеиста Александра Баркова.

    Барков-младший родился в Финляндии и выступает за национальную команду этой страны, но у него также есть российское гражданство.

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