Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

Финский форвардстал лучшим бомбардиром «Флориды» за всю историю клуба, сообщает пресс‑служба НХЛ.

Нападающий отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата против «Детройта» (5:2). Всего на счету 27‑летнего Баркова стало 614 очков (238 шайб + 376 передач) за клуб. Предыдущее достижение принадлежало Джонатану Юбердо (613 очков).

Напомним, что 27-летний форвард — сын бывшего российского хоккеиста Александра Баркова.

Барков-младший родился в Финляндии и выступает за национальную команду этой страны, но у него также есть российское гражданство.