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    • СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
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    Ротенберг: Все работают на команду, главное — не удаляться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» (4:0). Счет в серии 3:0.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хорошая боевая игра плей-офф, сильный соперник. Много меньшинства было, много удалялись, подкорректируем это. Ребята молодцы, забили дважды в меньшинстве, агрессивно сыграли в средней зоне.

    Николаев отыграл "на ноль"? За счёт игры в обороне, самоотдачи. Впятером в обороне, впятером в атаке. Где были моменты — Николаев молодец, закрыл последний рубеж.

    Проблемы в большинстве? Наши резервы. Забили в меньшинстве, спецбригады работали. Большинство — наш резерв. Соперник много играл в большинстве, у нас это отнимало силы. Нам нужно улучшить дисциплину.

    Контратака в меньшинстве — это современный хоккей. Сейчас много голов забивают в меньшинстве и в КХЛ, и в НХЛ. Мы не пропустили в меньшинстве, несмотря на то что у соперника хорошее большинство.

    Очень рваный ритм игры, почти весь второй период играли в меньшинстве. Галимов в этом сезоне добавил, в прошлой встрече он забил серьёзный гол, когда вылез на пятак и резко бросил в дальнюю девятку.

    Все работают на команду, забиваем голы. Главное — не удаляться. Этот момент беспокоит. Нужно улучшать дисциплину», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

  • СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
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    • Первые 2 матча между СКА и «Торпедо» закончились с минимальным перевесом петербургской команды (2:1 ОТ и 5:4). Следующий матч состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.

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