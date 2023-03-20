Ротенберг: Все работают на команду, главное — не удаляться

Главный тренероценил игру команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с(4:0). Счет в серии 3:0.

«Хорошая боевая игра плей-офф, сильный соперник. Много меньшинства было, много удалялись, подкорректируем это. Ребята молодцы, забили дважды в меньшинстве, агрессивно сыграли в средней зоне.

Николаев отыграл "на ноль"? За счёт игры в обороне, самоотдачи. Впятером в обороне, впятером в атаке. Где были моменты — Николаев молодец, закрыл последний рубеж.

Проблемы в большинстве? Наши резервы. Забили в меньшинстве, спецбригады работали. Большинство — наш резерв. Соперник много играл в большинстве, у нас это отнимало силы. Нам нужно улучшить дисциплину.

Контратака в меньшинстве — это современный хоккей. Сейчас много голов забивают в меньшинстве и в КХЛ, и в НХЛ. Мы не пропустили в меньшинстве, несмотря на то что у соперника хорошее большинство.

Очень рваный ритм игры, почти весь второй период играли в меньшинстве. Галимов в этом сезоне добавил, в прошлой встрече он забил серьёзный гол, когда вылез на пятак и резко бросил в дальнюю девятку.

Все работают на команду, забиваем голы. Главное — не удаляться. Этот момент беспокоит. Нужно улучшать дисциплину», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

Первые 2 матча между СКА и «Торпедо» закончились с минимальным перевесом петербургской команды (2:1 ОТ и 5:4). Следующий матч состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.