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    Овечкин высказался о перспективах «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал борьбу за попадание в плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «"Вашингтон" не сдается и пытается во всех матчах дать отпор. Мы стараемся изо всех сил, чтобы побеждать, не прекращаем играть и сражаемся до последнего», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

    Накануне, 19 марта, «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте Уайлд» (2:5). В этой встрече Овечкин стал автором дубля.

    «Вашингтон» имеет в активе 73 очка и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет пять баллов.

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