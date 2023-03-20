Овечкин высказался о перспективах «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«"Вашингтон" не сдается и пытается во всех матчах дать отпор. Мы стараемся изо всех сил, чтобы побеждать, не прекращаем играть и сражаемся до последнего», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Накануне, 19 марта, «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте Уайлд» (2:5). В этой встрече Овечкин стал автором дубля.
«Вашингтон» имеет в активе 73 очка и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет пять баллов.