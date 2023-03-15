Генменеджер «Торпедо» рассказал о проблемах с логистикой в КХЛ

Генеральный менеджерподелился мнением о логистике в Континентальной Хоккейной Лиге.

«Игорь Ларионов начал паниковать в конце регулярки, поскольку стал сетовать на тяжёлое расписание матчей, хотя до этого никогда не жаловался на обстоятельства? Думаю, это немножко с другим связано.

Это вопрос контекста. Упущен такой момент: Игорь Николаевич поддерживает то, чтобы в КХЛ было больше матчей.

Здесь был момент логистики. Концовка регулярного чемпионата у нас получалась немного скомканной: кто-то уже отдыхал, готовился к плей-офф, а мы летали в Омск и Челябинск. 26 февраля заканчиваем регулярный чемпионат, а 1–2 марта начинаем плей-офф.

Просто если сравнивать с одной лигой, то там обычно есть пауза, когда дают отдохнуть команде, которая конец регулярного чемпионата провела на одном из самых дальних выездов.

И ей не приходится сразу начинать плей-офф, пускай и дома, как это было сейчас у нас. Плюс мы давно пытаемся донести, что большое количество матчей — это нормально и все за. Но мы в погоне за таким сравнением с НХЛ забываем про логистику.

Я регулярно повторяю, что логистика у нас совсем иначе выглядит. Поэтому считаю, что для всех команд должна быть упрощенная процедура регистрации в аэропорту, погрузка и выезд-вылет.

Потому, что, к сожалению, сейчас это неоправданно занимает уйму времени. В НХЛ в таких ситуациях все команды находятся, грубо говоря, в полудепутатском статусе.

Необязательно должны быть правительственные терминалы. Можно в обычном VIP-терминале или просто в режиме ускоренного прохода через общий выход. Потому что действительно странно, что мы едем в Шереметьево и проходим в общей очереди», — цитирует Гафурова «Известия».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло 4-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф нижегородцы прошли московское «Динамо» (4:2 в серии). В следующей стадии розыгрыша Кубка Гагарина «Торпедо» встретится со СКА.