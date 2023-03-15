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    Генменеджер «Торпедо» рассказал о проблемах с логистикой в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о логистике в Континентальной Хоккейной Лиге.

    Максим Гафуров
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    Максим Гафуров

    «Игорь Ларионов начал паниковать в конце регулярки, поскольку стал сетовать на тяжёлое расписание матчей, хотя до этого никогда не жаловался на обстоятельства? Думаю, это немножко с другим связано.

    Это вопрос контекста. Упущен такой момент: Игорь Николаевич поддерживает то, чтобы в КХЛ было больше матчей.

    Здесь был момент логистики. Концовка регулярного чемпионата у нас получалась немного скомканной: кто-то уже отдыхал, готовился к плей-офф, а мы летали в Омск и Челябинск. 26 февраля заканчиваем регулярный чемпионат, а 1–2 марта начинаем плей-офф.

    Просто если сравнивать с одной лигой, то там обычно есть пауза, когда дают отдохнуть команде, которая конец регулярного чемпионата провела на одном из самых дальних выездов.

    И ей не приходится сразу начинать плей-офф, пускай и дома, как это было сейчас у нас. Плюс мы давно пытаемся донести, что большое количество матчей — это нормально и все за. Но мы в погоне за таким сравнением с НХЛ забываем про логистику.

    Я регулярно повторяю, что логистика у нас совсем иначе выглядит. Поэтому считаю, что для всех команд должна быть упрощенная процедура регистрации в аэропорту, погрузка и выезд-вылет.

    Потому, что, к сожалению, сейчас это неоправданно занимает уйму времени. В НХЛ в таких ситуациях все команды находятся, грубо говоря, в полудепутатском статусе.

    Необязательно должны быть правительственные терминалы. Можно в обычном VIP-терминале или просто в режиме ускоренного прохода через общий выход. Потому что действительно странно, что мы едем в Шереметьево и проходим в общей очереди», — цитирует Гафурова «Известия».

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