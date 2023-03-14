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    ЦСКА победил «Северсталь» и вышел в полуфинал Западной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Северсталь
    В седьмом матче четвертьфинальной серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА победил «Северсталь» со счетом 5:3.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    «Армейцы» одержали победу благодаря шайбам Сергея Плотникова, Владислава Каменева. Владислава Провольнева и Максима Соркина. У Каменева дубль.

    За «Северсталь» по шайбе забили Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч
    ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
    Голы: Думбадзе — 1 (Денисов, Гераськин), 13:02 — 0:1. Петунин — 3 (бол., Абросимов), 16:38 — 0:2. Плотников — 4 (бол., Григоренко, Нестеров), 18:25 — 1:2. Каменев — 3 (Провольнев, Окулов), 34:15 — 2:2. Провольнев — 1 (Слепышев, Карнаухов), 45:42 — 3:2. Соркин — 1 (Мамин, Григоренко), 46:09 — 4:2. Суворов — 3 (Иванцов), 54:55 — 4:3. Каменев — 4 (мен., п.в., Сергеев, Нестеров), 59:47 — 5:3Вратари: Рейдеборн — Самонов (59:27 — 59:47)Штраф: 12 — 12Броски: 42 (14+15+13) — 26 (10+8+8)Счет в серии: 4-3

    Таким образом, «армейцы» одержали четвертую победу в серии и выиграли ее со счетом 4:3. Они вышли в полуфинал, где сыграют с «Локомотивом».

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