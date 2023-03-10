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    Заварухин: Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускали ошибки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался относительно поединка против «Металлурга» (6:3) в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина.

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    «Хорошее начало матча, забили хорошие голы. Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускали ошибки, особенно во втором периоде. Магнитогорск — мастеровитая команда, нас наказала. Здорово, что третий период сыграли по заданию, от обороны.

    Беспокойство при 3:5? Конечно, беспокоюсь за результат матча с первых минут, даже при счете 5:0 или 5:1. Мастеровитая команда против нас, там ребята тоже переживают за результат, может, из-за этого пошли ошибки», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

    «Автомобилист» вышел вперед в серии с «Металлургом» — 3-2. Следующая игра состоится 12 марта в Магнитогорске.

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