Заварухин: Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускали ошибки

Главный тренервысказался относительно поединка против(6:3) в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Хорошее начало матча, забили хорошие голы. Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускали ошибки, особенно во втором периоде. Магнитогорск — мастеровитая команда, нас наказала. Здорово, что третий период сыграли по заданию, от обороны.

Беспокойство при 3:5? Конечно, беспокоюсь за результат матча с первых минут, даже при счете 5:0 или 5:1. Мастеровитая команда против нас, там ребята тоже переживают за результат, может, из-за этого пошли ошибки», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» вышел вперед в серии с «Металлургом» — 3-2. Следующая игра состоится 12 марта в Магнитогорске.