«Торпедо» в овертайме победило московское «Динамо»

В Москве состоялся четвертый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в которомсо счетом 4:5 проиграло

У «Торпедо» две шайбы забил Сергей Гончарук, по одной забросили Максим Федотов и Антон Сизов.

В составе москвичей дублем отметился Джордан Уил. Эрик О`Делл и Дмитрий Рашевский отыграли по еще одной шайбе.

Победу гостям в овертайме принес точный бросок Даниила Бокуна.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Уил — 2 (бол., Скоренов, О`Делл), 2:30 — 1:0. О`Делл — 2 (бол., Уил, Скоренов), 5:26 — 2:0. Гончарук — 1 (бол., Коваленко, Ларионов), 13:32 — 2:1. Федотов — 2 (Бокун, Гончарук), 19:27 — 2:2. Уил — 3 (Скоренов, Миронов), 20:47 — 3:2. Гончарук — 2 (бол., Коваленко, Ларионов), 29:51 — 3:3. Сизов — 1 (Веряев, Конюшков), 53:13 — 3:4. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 56:28 — 4:4. Бокун — 1, 68:10 — 4:5Вратари: Коновалов — КульбаковШтраф: 8 — 10Броски: 30 (14+2+12+2) — 20 (4+9+3+4)

Ответная игра состоится 10 марта в Нижнем Новгороде. Начало в 19:30 мск. Счет в серии составляет 2:2.