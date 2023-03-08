ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал МусиалаОт «застенчивого Бэмби» до «нового Месси». Джамал Мусиала — будущая суперзвезда европейского футбола
    Все новости спорта

    «Торпедо» в овертайме победило московское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Торпедо
    В Москве состоялся четвертый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» со счетом 4:5 проиграло «Торпедо».

    Игроки «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Торпедо»

    У «Торпедо» две шайбы забил Сергей Гончарук, по одной забросили Максим Федотов и Антон Сизов.

    В составе москвичей дублем отметился Джордан Уил. Эрик О`Делл и Дмитрий Рашевский отыграли по еще одной шайбе.

    Победу гостям в овертайме принес точный бросок Даниила Бокуна.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Уил — 2 (бол., Скоренов, О`Делл), 2:30 — 1:0. О`Делл — 2 (бол., Уил, Скоренов), 5:26 — 2:0. Гончарук — 1 (бол., Коваленко, Ларионов), 13:32 — 2:1. Федотов — 2 (Бокун, Гончарук), 19:27 — 2:2. Уил — 3 (Скоренов, Миронов), 20:47 — 3:2. Гончарук — 2 (бол., Коваленко, Ларионов), 29:51 — 3:3. Сизов — 1 (Веряев, Конюшков), 53:13 — 3:4. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 56:28 — 4:4. Бокун — 1, 68:10 — 4:5Вратари: Коновалов — КульбаковШтраф: 8 — 10Броски: 30 (14+2+12+2) — 20 (4+9+3+4)

    Ответная игра состоится 10 марта в Нижнем Новгороде. Начало в 19:30 мск. Счет в серии составляет 2:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Тоттенхэм» и «Милан» будут ждать свой шанс
  • «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие