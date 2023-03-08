ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии

В Череповце состоялся 4-й матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в которомнанес крупное поражение

Игра завершилась со счетом 9:3 в пользу «армейцев». Антон Слепышев и Тахир Мингачев сделали по дублю. Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Михаил Григоренко и Прохор Полтапов забросили по шайбе.

«Северсталь» размочила результат благодаря точным броскам Робина Пресса, Руслана Абросимова и Егора Морозова.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:9 (0:4, 1:2, 2:3) Голы: Плотников — 3 (Нестеров, Окулов), 8:41 — 0:1. Каменев — 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 10:03 — 0:2. Карнаухов — 1 (Слепышев), 13:29 — 0:3. Слепышев — 2 (Светлаков), 16:44 — 0:4. Пресс — 2 (бол., Пыленков, Гераськин), 24:51 — 1:4. Мингачев — 1 (Классон, Абрамов), 25:27 — 1:5. Григоренко — 4 (бол., Окулов, Нестеров), 27:05 — 1:6. Абросимов — 1 (Тихонов, Моисеев), 50:28 — 2:6. Морозов — 2 (п.в.), 55:39 — 3:6. Слепышев — 3 (Светлаков), 55:59 — 3:7. Полтапов — 1 (Брюквин), 56:21 — 3:8. Мингачев — 2 (п.в.), 59:25 — 3:9Вратари: Самонов (Шугаев, 13:29, Самонов, 20:00, Шугаев, 24:51, Назаркин, 40:00, 53:27 — 55:39, 56:49 — 59:25) — РейдеборнШтраф: 6 — 8Броски: 32 (6+13+13) — 40 (13+9+18)

10 марта команды проведут очередную встречу в серии. Матчи будут проходить до четырех побед одной из команд.