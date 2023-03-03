НХЛ. «Тампа» уступила «Питтсбургу», «Бостон» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» одолел «Сан-Хосе»

«Флорида» — «Нэшвилл» 1:2

Голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 21 бросок. Форвард гостей Яков Тренин результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Дюшен — 19 (бол., Евангелиста, Йоси), 13:40 — 0:1. Леонард — 1 (Йоси, Гласс), 19:49 — 0:2. Монтур — 11 (Ломберг, Гудас), 23:21 — 1:2Вратари: Бобровский (58:05 — 58:46, 58:59) — ЛанкиненШтраф: 2-0Броски: 31 (7+16+8) — 22 (12+7+3)

«Флорида» — «Нэшвилл» 1:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» 3:5

В составе хозяев льда отличился Владимир Тарасенко. Для российского форварда эта шайба стала 14-й в сезоне. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипер Игорь Шестеркин на лед не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Оттава» — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3) Голы: Крайдер — 27 (мен., Фокс, Зибанежад), 6:31 — 1:0. Пинто — 16 (Дебринкэт, Батерсон), 29:42 — 1:1. Брассар — 10 (Джозеф, Гэмбрелл), 30:03 — 1:2. Труба — 5 (Панарин, Трочек), 32:15 — 2:2. Тарасенко — 14 (Зибанежад, Харпур), 34:54 — 3:2. Брассар — 11 (Жиру), 41:35 — 3:3. Жиру — 26 (Хэмоник, Ткачак), 43:26 — 3:4. Штюцле — 29 (п.в., Ткачак, Жиру), 57:18 — 3:5Вратари: Галак (57:09 — 57:18, 57:52) — ТэлботШтраф: 6-21Броски: 32 (12+14+6) — 34 (8+14+12)

«Рейнджерс» с 79 очками в активе занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» (66) — десятая.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» 3:5

«Бостон» — «Баффало» 7:1

По три (1+2) очка в составе победителей набрали нападающий Давид Пастрняк и защитник Дмитрий Орлов. В активе 31-летнего россиянина после обмена из «Вашингтона» восемь (3+5) баллов в четырех встречах.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 7:1 (0:0, 2:0, 5:1) Голы: Орлов — 6 (бол., Линдхольм, Пастрняк), 32:01 — 1:0. Лауко — 2 (Карло, Орлов), 33:27 — 2:0. Заха — 16 (Крейчи, Пастрняк), 48:35 — 3:0. Пастрняк — 43 (п.в., Крейчи, Заха), 54:44 — 4:0. Миттельштадт — 10 (Петерка, Кребс), 55:40 — 4:1. Бержерон — 22 (мен., п.в., Орлов, Карло), 56:39 — 5:1. Клифтон — 5 (мен., Хэтэуэй, Койл), 57:03 — 6:1. Лауко — 3 (Койл, Грызлик), 59:08 — 7:1Вратари: Суэймен — Луукконен (54:12 — 54:44, 56:09 — 56:39)Штраф: 8-8Броски: 42 (11+16+15) — 27 (9+7+11)

«Бостон» выиграл девятый матч подряд и со 101 очком в активе занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (66) расположился на девятой строчке.

«Бостон» — «Баффало» 7:1

«Детройт» — «Сиэтл» 4:5 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (2:3, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Маккэн — 28 (Эберле, Бенайерс), 1:12 — 0:1. Чиаро — 5 (Копп, Фаббри), 3:07 — 1:1. Бьоркстранд — 12 (Веннберг, Шварц), 5:33 — 1:2. Маккэн — 29 (Данн, Толванен), 12:19 — 1:3. Эрне — 7 (Зайдер, Ларкин), 18:39 — 2:3. Берггрен — 12 (Задина, Линдстрем), 22:59 — 3:3. Шварц — 14 (Эберле, Бенайерс), 26:17 — 3:4. Уолман — 6, 34:48 — 4:4. Бьоркстранд — 13 (бол., Маккэн, Шульц), 63:33 — 4:5Вратари: Хуссо — Джонс (Грубауэр, 22:59)Штраф: 15-11Броски: 29 (11+10+7+1) — 37 (16+10+9+2)

«Детройт» — «Сиэтл» 4:5 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

Победную шайбу в матче забросил Джейсон Закер. Форвард гостей Евгений Малкин завершил встречу без набранных очков. В составе проигравших защитник Михаил Сергачев сделал две результативные передачи, форвард Никита Кучеров — одну. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков и записал в актив голевой пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1) Голы: Колтон — 14 (Жанно, Сергачев), 5:39 — 1:0. Питри — 4 (Кросби), 26:06 — 1:1. Питри — 5 (Картер, Хейнен), 26:31 — 1:2. Пойнт — 38 (бол., Киллорн, Сергачев), 29:39 — 2:2. Зукер — 18 (Петтерссон, Картер), 35:06 — 2:3. Стэмкос — 27 (бол., Кучеров, Василевский), 40:38 — 3:3. О`Коннор — 5 (Арчибальд, Летанг), 46:59 — 3:4. Хедман — 6 (Стэмкос, Пойнт), 55:50 — 4:4. Зукер — 19 (Петтерссон, Ракелль), 62:13 — 4:5Вратари: Василевский — ДжерриШтраф: 10-10Броски: 31 (8+11+11+1) — 32 (13+10+8+1)

«Тампа» с 79 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» (71) — седьмой.

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

«Чикаго» — «Даллас» 2:5

Первой звездой встречи стал нападающий победителей Роопе Хинц, оформивший хет-трик. На счету российского нападающего Евгения Дадонова результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3) Голы: Хинтц — 27 (бол., Павелски, Хейсканен), 10:21 — 0:1. Гуттман — 3 (Т. Джонсон, Тинорди), 15:54 — 1:1. Хинтц — 28 (бол., Хейсканен, Робертсон), 17:05 — 1:2. С. Джонс — 7, 20:26 — 2:2. Бенн — 25 (Дадонов, Джонстон), 40:45 — 2:3. Линделл — 7 (п.в., Павелски), 58:35 — 2:4. Хинтц — 29 (п.в., Робертсон), 59:46 — 2:5Вратари: Мразек (57:56 — 58:35, 58:40 — 59:46) — МюррейШтраф: 6-4Броски: 21 (11+3+7) — 36 (16+11+9)

«Даллас» набрал 79 очков и вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Чикаго» с 47 очками находится на последней строчке.

«Чикаго» — «Даллас» 2:5

«Калгари» — «Торонто» 1:2

«Торонто» набрал 84 очка и идет на четвертой строчке в Восточной конференции. «Калгари» проиграл четвертый матч подряд и располагается на девятом месте в Западной конференции.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Торонто» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Коулмэн — 14 (мен.), 2:32 — 1:0. Марнер — 22 (Мэттьюс, Кампф), 27:36 — 1:1. Ярнкрок — 13 (Райлли, Нюландер), 42:20 — 1:2Вратари: Маркстрем — УоллШтраф: 4-4Броски: 26 (7+14+5) — 34 (10+14+10)

«Калгари» — «Торонто» 1:2

«Ванкувер» — «Миннесота» 1:2

В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов. Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Брок Бозер с передачи Виталия Кравцова, для которого это очко стало первым после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Миннесота» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Капризов — 38 (Зуккарелло, Сперджен), 0:44 — 0:1. Бесер — 12 (бол., Кравцов, Гарлэнд), 14:03 — 1:1. Капризов — 39 (Хартман, Ривз), 23:40 — 1:2Вратри: Демко — ФлериШтраф: 15-11Броски: 22 (6+10+6) — 36 (14+11+11)

«Миннесота» с 76 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 53 очками — на 12-й строчке.

«Ванкувер» — «Миннесота» 1:2

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 3:6

В составе «блюзменов» ассистентский покер оформил Павел Бучневич, у Никиты Александрова две передачи. У «Шаркс» два (1+1) очка набрал Александр Барабанов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:0, 0:4, 1:2) Голы: Барабанов — 12 (Юнссон, Ферраро), 3:50 — 1:0. Кутюр — 21 (Карлссон, Барабанов), 6:31 — 2:0. Парэйко — 4 (Александров, Лейво), 22:35 — 2:1. Кайру — 26 (бол., Бучневич, Крюг), 25:21 — 2:2. Браун — 1 (Бучневич, Парэйко), 29:30 — 2:3. Шенн — 17 (бол., Кайру, Бучневич), 39:00 — 2:4. Лоренц — 6 (мен., Беннинг), 46:36 — 3:4. Питлик — 4 (Александров), 54:52 — 3:5. Капанен — 8 (п.в., Бучневич, Шенн), 57:03 — 3:6Вратари: Раймер (56:12 — 57:03) — ГрайссШтраф: 6-2Броски: 25 (10+9+6) — 23 (4+12+7)

«Сент-Луис» с 59 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 48 очками — на 15-й строчке.

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 3:6

«Лос-Анджелес» — «Монреаль» 3:2

В составе «Канадиенс» одну из шайб провел Денис Гурьянов, для которого этот гол стал первым за канадскую команду после обмена из «Далласа».

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Андерсон — 17 (бол.), 9:14 — 0:1. Иафалло — 9 (Виларди), 27:42 — 1:1. Виларди — 20 (Рой, Дурзи), 47:27 — 2:1. Копитар — 25 (Байфилд), 48:30 — 3:1. Гурьянов — 3 (Мэтисон, Савар), 49:39 — 3:2Вратари: Копли — АлленШтраф: 6-8Броски: 33 (10+13+10) — 21 (7+5+9)

«Монреаль» с 56 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 78 очками — на третьей строчке Запада.