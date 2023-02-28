Георгиев установил личный рекорд по шатаутам за сезон в НХЛ

Вратарь «Колорадо Эвеланш»установил личный рекорд по количеству матчей без пропущенных шайб в одном сезоне НХЛ.

Накануне «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:0. Георгиеву удалось в третий раз за сезон отыграть «на ноль». Ранее голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», где ему удавалось проводить максимум два матча за сезон без пропущенных шайб.

Всего же для Георгиева это 11 игра на ноль в карьере в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Антоном Худобиным и делит с ним восьмое-девятое места среди россиян, но при этом Александр провел на 88 игр меньше — 171 против 259.

На седьмом месте в списке россиян с наибольшим числом шатаутов в НХЛ находится Илья Сорокин (14). Рекордсменом является Евгений Набоков (59).