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    Георгиев установил личный рекорд по шатаутам за сезон в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс
    Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев установил личный рекорд по количеству матчей без пропущенных шайб в одном сезоне НХЛ.

    Александр Георгиев
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    Александр Георгиев

    Накануне «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:0. Георгиеву удалось в третий раз за сезон отыграть «на ноль». Ранее голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», где ему удавалось проводить максимум два матча за сезон без пропущенных шайб.

    Всего же для Георгиева это 11 игра на ноль в карьере в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Антоном Худобиным и делит с ним восьмое-девятое места среди россиян, но при этом Александр провел на 88 игр меньше — 171 против 259.

    На седьмом месте в списке россиян с наибольшим числом шатаутов в НХЛ находится Илья Сорокин (14). Рекордсменом является Евгений Набоков (59).

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