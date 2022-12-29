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    Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: Допустили ряд ошибок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команд от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Мне кажется, игра была неплохой, думаю, она всем понравилась — обе команды показали хороший хоккей.

    К сожалению, мы допустили ряд ошибок, после чего соперник забивал. Есть вопросы, которые нужно исправлять, и мы будем их исправлять.

    Одна из таких ошибок — это удаления? С такой командой мы получили 8 минут удалений, два удаления они реализовали. Конечно, не должны это допускать.

    Уже есть понимание, как это исправлять? Будем работать, конечно, это одним днём не исправить. Есть вещи, которые нужно говорить, объяснять, показывать. Есть и по игре вопросы», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанцев.

    После этого матча «Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции с 49 очками в активе.

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