Сопин о скудном дедлайне КХЛ: Нежелание клубов рисковать

«Прежде чем рассуждать о причинах такого дедлайна, хочу сказать, что лично я не удивлён таким развитием событий. Впервые в чемпионате мы обходимся без пауз и проводим 68 матчей.
Это новая ситуация как для игроков, так и для клубов и менеджеров. Главная причина отсутствия шквала переходов и громких обменов — нежелание клубов рисковать.
Неизвестно, какая травматичность будет дальше, неизвестно, кто из игроков адаптируется к такому ритму, а кто, наоборот, его не выдержит.
К тому же практически все клубы КХЛ сохраняют шансы на плей-офф и не собираются выбрасывать белый флаг.
Тихий дедлайн может нам подарить одну из самых бодрых концовок регулярки на финише», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.
Дедлайн КХЛ завершился 27 декабря. Самым громким событием стало возвращение на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.