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    Сопин о скудном дедлайне КХЛ: Нежелание клубов рисковать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин поделился мнением о причинах затишья в дедлайн КХЛ.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    «Прежде чем рассуждать о причинах такого дедлайна, хочу сказать, что лично я не удивлён таким развитием событий. Впервые в чемпионате мы обходимся без пауз и проводим 68 матчей.

    Это новая ситуация как для игроков, так и для клубов и менеджеров. Главная причина отсутствия шквала переходов и громких обменов — нежелание клубов рисковать.

    Неизвестно, какая травматичность будет дальше, неизвестно, кто из игроков адаптируется к такому ритму, а кто, наоборот, его не выдержит.

    К тому же практически все клубы КХЛ сохраняют шансы на плей-офф и не собираются выбрасывать белый флаг.

    Тихий дедлайн может нам подарить одну из самых бодрых концовок регулярки на финише», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.

    Дедлайн КХЛ завершился 27 декабря. Самым громким событием стало возвращение на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

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