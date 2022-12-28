Сопин о скудном дедлайне КХЛ: Нежелание клубов рисковать

Генеральный менеджер московскогоподелился мнением о причинах затишья в дедлайн КХЛ.

«Прежде чем рассуждать о причинах такого дедлайна, хочу сказать, что лично я не удивлён таким развитием событий. Впервые в чемпионате мы обходимся без пауз и проводим 68 матчей.

Это новая ситуация как для игроков, так и для клубов и менеджеров. Главная причина отсутствия шквала переходов и громких обменов — нежелание клубов рисковать.

Неизвестно, какая травматичность будет дальше, неизвестно, кто из игроков адаптируется к такому ритму, а кто, наоборот, его не выдержит.

К тому же практически все клубы КХЛ сохраняют шансы на плей-офф и не собираются выбрасывать белый флаг.

Тихий дедлайн может нам подарить одну из самых бодрых концовок регулярки на финише», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.

Дедлайн КХЛ завершился 27 декабря. Самым громким событием стало возвращение на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.