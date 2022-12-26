Швеция забросила 11 безответных шайб Австрии в матче МЧМ-2023

Сборная Швеции одержала победу над командой Австрии (11:0) в матче молодежного чемпионата мира-2023 (U20).

В составе победителей дубли оформили Исак Росен (также на его счету голевая передача) и Филип Бюстедт. Форвард Фабиан Вагнер набрал в этой встрече 3 (1+2) очка.

Еще по шайбе забросили Симон Робертссон, Милтон Оскарсон, Йонатан Леккеримя, Лиам Эгрен, Калле Оделиус и Оскар Петтерссон.

Молодежный чемпионат мира. Группа A Швеция U20 — Австрия U20 — 11:0 (2:0, 6:0, 3:0) Голы: Росен — 1, 13:17 — 1:0. Бюстедт — 1 (Росен), 17:49 — 2:0. Росен — 2 (Карлссон, Бюстедт), 20:48 — 3:0. Робертсон — 1 (Э. Петтерссон, Янссон), 22:51 — 4:0. Оскарсон — 1 (мен., О. Петтерссон), 27:16 — 5:0. Леккеримяки — 1 (Вагнер, Энгстрем), 30:28 — 6:0. Эхгрен — 1 (Эстлунд, Энгстрем), 32:33 — 7:0. Оделиус — 1 (Стьернборг, Вагнер), 33:23 — 8:0. Вагнер — 1 (Леккеримяки, Линдбом), 42:45 — 9:0. Бюстедт — 2 (бол., Карлссон, Янссон), 44:06 — 10:0. О. Петтерссон — 1 (Шехольм, Янссон), 53:50 — 11:0Вратари: Линдбом — Пфаррмайер (Ошган, 30:28)Броски: 51 (21+13+17) — 13 (3+6+4)Штраф: 10 — 14

Швеция и Австрия выступают в группе А вместе с Чехией, Германией и Канадой.