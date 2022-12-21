«Локомотив» вырвал домашнюю победу у «Ак Барса»

Ярославскийодержал домашнюю победу над казанским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыл в первом периоде защитник «Локо» Алексей Кожевников, гости ответили точным броском Никиты Дыняка в начале третьего игрового отрезка.

Победную шайбу на последней минуте встречи забросил форвард ярославцев Степан Никулин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Голы: Алексей Кожевников (11:27), Никита Дыняк (42:24), Степан Никулин (59:09)Вратари: Даниил Исаев — Тимур БиляловБроски: 24 — 15Штраф: 2 — 6

«Локомотив» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции.

«Ак Барс» с 45 баллами после 41 игры располагается на 7-й строчке Востока.