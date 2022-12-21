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    «Локомотив» вырвал домашнюю победу у «Ак Барса»

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    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Счет в матче открыл в первом периоде защитник «Локо» Алексей Кожевников, гости ответили точным броском Никиты Дыняка в начале третьего игрового отрезка.

    Победную шайбу на последней минуте встречи забросил форвард ярославцев Степан Никулин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
    Голы: Алексей Кожевников (11:27), Никита Дыняк (42:24), Степан Никулин (59:09)Вратари: Даниил Исаев — Тимур БиляловБроски: 24 — 15Штраф: 2 — 6

    «Локомотив» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции.

    «Ак Барс» с 45 баллами после 41 игры располагается на 7-й строчке Востока.

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