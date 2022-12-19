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    Воробьев: Рад, что мы смогли пройти через автобус «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Амур КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча с хабаровским «Амуром» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Никогда не знаешь, как войдешь в игру после паузы. У нас сегодня не особо получилось, скажем так.

    Рад, что мы смогли пройти через автобус соперника — обороняющейся команды, много блокирующей бросков. Рад, что преодолели и забрали два очка.

    Дронов? Он играл два дня подряд, летели сразу, поэтому дали отдохнуть. Так же Паше Акользину, он будет следующую игру играть. У нас есть определенная ротация», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

    «Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место на «Востоке», набрав 54 очка в 40 матчах.

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