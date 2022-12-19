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    «Трактор» взял верх над «Сибирью»

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    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей отличились нападающие Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Антон Бурдасов.

    Голы «Сибири» на счету форвардов Александра Шарова и Владимира Бутузова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Ткачев — 7 (Шепелев), 14:31 — 1:0. Котляревский — 4 (Блажиевский, Стась), 14:47 — 2:0. Шаров — 18 (бол.), 20:26 — 2:1. Бурдасов — 13 (бол., Хэмилтон, Бывальцев), 23:38 — 3:1. Бутузов — 17 (Бек, Пьянов), 59:41 — 3:2Вратари: Мыльников — Красоткин (58:00 — 59:41)Броски: 26 (10+13+3) — 29 (9+12+8)Штраф: 6 — 4

    «Трактор» набрал 37 очков и ушел с последнего места в Восточной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд и остается на четвертой строчке на Востоке (51 очко).

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