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    «Локомотив» обыграл «Сочи» в Ярославле

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    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Счет в матче в первом периоде открыл игрок сочинской команды Кирилл Петьков.

    В третьем периоде за железнодорожников отличились Михаил Беляев и Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Петьков — 7 (бол., Гормли, Завгородний), 11:07 — 0:1. Беляев — 1 (Березкин, Марченко), 48:45 — 1:1. Шалунов — 16 (Бычков, Марченко), 51:11 — 2:1Вратари: Мурашов — ТретьякБроски: 50 (23+9+18) — 19 (5+5+9)Штраф: 10 — 8

    «Локомотив» занимает второе место на «Западе» с 56 очками в 41 матче. «Сочи» находится на 11 строчке, набрав 16 очков в 39 играх.

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