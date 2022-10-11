«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Торпедо»

Игроки «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев забивали Данил Романцев, Анатолий Голышев и Виктор Неучев. Голышев сделал дубль.
Единственную шайбу в составе гостей забросил Сергей Гончарук.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Романцев — 5 (Кормье, Мэйсек), 18:15 — 1:0. Голышев — 7 (Белоусов, Кормье), 27:43 — 2:0. Неучев — 3 (Обидин), 38:21 — 3:0. Гончарук — 3 (Кручинин), 55:30 — 3:1. Голышев — 8 (п.в.), 57:46 — 4:1Вратари: Бобков — Гуска (57:16 — 57:46)Штраф: 10 — 2Броски: 18 (7+7+4) — 34 (7+12+15)
Набрав 25 очков, «Автомобилист» закрепил за собой 1-е место в Восточной конференции. У «Торпедо» 21 балл и 3-е место в Западной конференции.