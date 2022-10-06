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    Козлов: «Магнитка» своими моментами воспользовалась, «Салават» — нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение команды от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    «Хороший матч с нашей стороны. Играли против финалиста прошлого сезона. Перебросали по игре, в зоне атаки тоже переиграли. Содержательный с нашей стороны матч.

    Два гола в большинстве, и в меньшинстве неплохо действовали. Получилось, что в конце немного концентрация подвела.

    Ошибка сыграть с такой "Магниткой" в концовке на встречных курсах? Команда у нас мастеровитая. У нас был хороший возврат в оборону, и не было явных провалов.

    Для нас был хороший экзамен, сыграли против топовой команды. Ребята выдержали уровень единоборств, справились с испытанием. Это все эмоции. У нас очень много ребят, которые на постоянной основе дебютировали в КХЛ.

    У нас были моменты. Это игра. "Магнитка" своими моментами воспользовалась. Ключевых моментов много в игре. Получается, что сегодня они свои использовали.

    Эта команда играла в финале, стиль игры у них остался такой же. Хорошо, надежно играют, ждут ошибок, опасно контратакуют», — приводит слова специалиста «Бизнес Онлайн».

    «Металлург» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя как раз «Салават», который с 18 очками опустился на третью строчку.

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