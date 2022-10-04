«Магнитка» победила «Трактор», у Лайпсика гол и две передачи

Магнитогорскийодержал выездную победу над(5:2) в матче регулярного сезона КХЛ.

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Брендан Лайпсик, по 2 (1+1) очка на счету Филиппа Майе и Николая Голдобина, еще по шайбе забросили Егор Коробкин и Денис Зернов.

За хозяев отличились Теэму Пулккинен и Владимир Ткачёв.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) Голы: Пулккинен — 6 (Капустин), 1:03 — 1:0. Коробкин — 4 (Маклюков, Яковлев), 7:29 — 1:1. Голдобин — 2 (Лайпсик), 24:01 — 1:2. Лайпсик — 1 (Майе, Кошелев), 35:44 — 1:3. Майе — 8 (Голдобин, Лайпсик), 37:00 — 1:4. Ткачев — 6 (бол., Тертышный, Шабанов), 48:05 — 2:4. Зернов — 4 (Карпов), 56:09 — 2:5Вратари: Хэммонд (Проскуряков, 37:00) — ПаскуалеБроски: 29 (14+3+12) — 29 (11+12+6)Штраф: 29 — 6

Благодаря этой победе «Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ с 20 очками после 13 игр. «Трактор» потерпел третье поражение подряд и идет 9-м.