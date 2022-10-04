ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
    Все новости спорта

    «Магнитка» победила «Трактор», у Лайпсика гол и две передачи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Трактор
    Магнитогорский «Металлург» одержал выездную победу над «Трактором» (5:2) в матче регулярного сезона КХЛ.

    «Магнитка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Магнитка»

    В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Брендан Лайпсик, по 2 (1+1) очка на счету Филиппа Майе и Николая Голдобина, еще по шайбе забросили Егор Коробкин и Денис Зернов.

    За хозяев отличились Теэму Пулккинен и Владимир Ткачёв.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Пулккинен — 6 (Капустин), 1:03 — 1:0. Коробкин — 4 (Маклюков, Яковлев), 7:29 — 1:1. Голдобин — 2 (Лайпсик), 24:01 — 1:2. Лайпсик — 1 (Майе, Кошелев), 35:44 — 1:3. Майе — 8 (Голдобин, Лайпсик), 37:00 — 1:4. Ткачев — 6 (бол., Тертышный, Шабанов), 48:05 — 2:4. Зернов — 4 (Карпов), 56:09 — 2:5Вратари: Хэммонд (Проскуряков, 37:00) — ПаскуалеБроски: 29 (14+3+12) — 29 (11+12+6)Штраф: 29 — 6

    Благодаря этой победе «Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ с 20 очками после 13 игр. «Трактор» потерпел третье поражение подряд и идет 9-м.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
  • «Аякс» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брюгге — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие