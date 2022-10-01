«Авангард» переиграл «Сибирь» в первом матче на новой арене в Омске

Первая шайба на новой арене в Омске оказалась в активе защитника «Сибири» Тревора Мерфи.
В составе победителей отличились защитник Алексей Береглазов и нападающий Рид Буше.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мерфи — 4 (бол., Пьянов, Бутузов), 10:41 — 0:1. Береглазов — 5 (бол., Грицюк), 39:17 — 1:1. Буше — 5 (бол., Ярош, Толчинский), 49:28 — 2:1Вратари: Демченко — КрасоткинБроски: 27 (9+9+9) — 16 (3+7+6)Штраф: 10 — 14
Отметим, что из-за задержки сдачи арены в эксплуатацию, «Авангард» проводил первые 12 матчей сезона на выезде.
В следующем матче 4 октября «Авангард» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в тот же день примет дома «Локомотив».