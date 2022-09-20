«Куньлунь» в овертайме одолел ЦСКА

одержал вторую победу в сезоне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева обыгралисо счетом 2:1.

Команды забросили по шайбе в основное время. У «Куньлуня» отметился Райан Спроул, а у «армейцев» забил Максим Мамин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Спроул — 1 (Вонг, Родуолд), 14:53 — 1:0. Мамин — 1 (бол., Дитц, Каменев), 43:37 — 1:1. Лесли — 1 (Локхарт), 60:10 — 2:1Вратари: Смит — РейдеборнШтраф: 8 — 4Броски: 23 (5+10+7+1) — 45 (16+12+17+0)

Автором победной шайбы стал Зак Лесли. Исход поединка он решил на 10-й секунде дополнительного времени.