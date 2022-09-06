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    Гатиятуллин: Неудачно провели первые два матча, важно было победить «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Автомобилист КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3 ОТ).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Сегодня важно было победить, об этом говорили с ребятами. Неудачно провели первые два матча. По содержанию — неплохо, по счету — не очень хорошо. Сегодня настраивались на победу.

    Всю игру действовали по заданию, где-то соперник инициативу забирал. Грамотно сыграли. Слова благодарности команде за победу и нашим болельщикам за поддержку.

    Как пришла мысль поменять местами Пулккинена и Бурдасова? Пока еще начало сезона. На предсезонной подготовке больше закладывали физические кондиции. Не так много внимания получилось уделить тактическим моментам.

    Предсезонные игры отличаются от чемпионата, сложно было оценить, насколько правильно мы составили звенья. Две игры показали, что нужно что-то поменять, поэтому изменили сочетания. Сработало. Дальше будем думать.

    Первые два матча проиграли, поэтому приняли решение, что будет играть Сергей Мыльников, а не Эмиль Гарипов. Дальше будем думать.

    У нас на сегодня три голкипера. Кирилл Устименко пока восстанавливается после операции. Думаю, только к середине октября сможет выйти с командой. Пока у него свой план и свой график. Когда приедет Хэммонд, тогда и будем думать.

    По нашей информации Адам Альмквистдолжен приехать на этой неделе. Посмотрим в каком состоянии, сколько времени ему необходимо будет потренироваться с командой. Как будет готов, сразу появится в составе», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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