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    «Даже не верится пока!» Фёдоров — о чемпионстве в первый же год работы тренером

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание командой Кубка Гагарина.

    Сергей Фёдоров
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    Сергей Фёдоров

    Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3. Для Фёдорова этот сезон стал первым в тренерской карьере.

  • ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом»
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    • «Может быть, какие-то фантазии были, что в первый же год тренерской работы стану чемпионом, но это было несерьёзно. Я понимал, что потребуется огромный труд, титаническая отдача наших хоккеистов. Я просто хотел понять, какие нужны сочетания, над чем работать, чтобы достичь результата.

    Благодаря моему тренерскому штабу нам удалось найти правильные решения. Ну и ребята сплотились, ведь у нас было восемь новичков, включая главного тренера. Это невероятно, даже не верится пока!» — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.

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