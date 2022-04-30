«Даже не верится пока!» Фёдоров — о чемпионстве в первый же год работы тренером

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал завоевание командой Кубка Гагарина.

Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3. Для Фёдорова этот сезон стал первым в тренерской карьере.

«Может быть, какие-то фантазии были, что в первый же год тренерской работы стану чемпионом, но это было несерьёзно. Я понимал, что потребуется огромный труд, титаническая отдача наших хоккеистов. Я просто хотел понять, какие нужны сочетания, над чем работать, чтобы достичь результата.

Благодаря моему тренерскому штабу нам удалось найти правильные решения. Ну и ребята сплотились, ведь у нас было восемь новичков, включая главного тренера. Это невероятно, даже не верится пока!» — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.