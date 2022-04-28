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    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
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    Воробьев: Вы все хотели седьмую игру, вот вам седьмая игра

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг ЦСКА КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

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    Счет в серии стал 3-3.

    «Не сказал бы, что начало неудачно. ЦСКА с двух бросков забил, потом забили, но одной шайбы не хватил. Вы все хотели седьмую игру, вот вам седьмая игра.

    Родные трибуны всегда помогают, но в 2016 году выиграли в седьмом матче на арене ЦСКА. Пашнин нормально сыграл для первой игры после перерыва.

    Пашнин в маске играл? Дронов тоже в прошлой серии в маске играл, ничего страшного. По Неколенко будем смотреть.

    Тройка Майе без очков в трех матчах? Моменты у них были, это самое важное, они все силы на седьмой матч берегут.

    5 минут меньшинства? Раз не забили, значит, не ключевой момент, молодцы, что отстояли. Не смотрел удаление Карри, надо пересмотреть.

    Психологическое преимущество теперь у ЦСКА? Вы считаете, а мы будем выходить играть», — передает слова Воробьева Sport24.

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