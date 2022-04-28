Воробьев: Вы все хотели седьмую игру, вот вам седьмая игра

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-3.

«Не сказал бы, что начало неудачно. ЦСКА с двух бросков забил, потом забили, но одной шайбы не хватил. Вы все хотели седьмую игру, вот вам седьмая игра.

Родные трибуны всегда помогают, но в 2016 году выиграли в седьмом матче на арене ЦСКА. Пашнин нормально сыграл для первой игры после перерыва.

Пашнин в маске играл? Дронов тоже в прошлой серии в маске играл, ничего страшного. По Неколенко будем смотреть.

Тройка Майе без очков в трех матчах? Моменты у них были, это самое важное, они все силы на седьмой матч берегут.

5 минут меньшинства? Раз не забили, значит, не ключевой момент, молодцы, что отстояли. Не смотрел удаление Карри, надо пересмотреть.

Психологическое преимущество теперь у ЦСКА? Вы считаете, а мы будем выходить играть», — передает слова Воробьева Sport24.