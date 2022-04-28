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    Каменев: У ЦСКА есть должок перед «Магниткой» за 2016 год

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

    Владислав Каменев
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    Владислав Каменев

    Cчет в серии стал равным — 3:3.

    «Я думаю многие выдохнули после гола Окулова в прошлой игре. Должно уже было нам повезти. На ленточке несколько раз шайба ходила.

    Мы отыгрались с 1-3, какое еще может быть настроение? Мы разбираем игру, стараемся играть ближе с тройкой Майе, отсюда результат.

    Я начинал играть в КХЛ в 17 лет за "Магнитку", Кошечкин уже был там. Думал, ничего себе такие мастера! А теперь играю против него, у меня другая роль. Там только начинал, сейчас на ведущих ролях.

    У ЦСКА есть должок перед "Магниткой" за 2016 год. Раз команды ушли в седьмой матч, значит, они лучшие в КХЛ на данный момент.

    На седьмой матч буду также настраиваться, делать ту же рутину, что и раньше. Сил больше беречь некуда, это в любом случае будет последний матч сезона», — передает слова Каменева Sport24.

    Седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА состоится в Магнитогорске в субботу, 30 апреля.

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