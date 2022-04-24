«Коламбус» дома разгромил «Эдмонтон»

Игроки «Коламбуса» Фото: globallookpress.com
Шайба Ника Бланкенбурга стала победной. Два ассиста на свой счет записал Якуб Ворачек.
У гостей две результативные передачи в активе у Коннора Макдэвида.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Кейн — 21 (Макдэвид), 3:08 — 0:1. Робинсон — 10 (Ворачек, Бланкенбург), 15:58 — 1:1. Драйзайтль — 55 (бол., Макдэвид, Бэрри), 25:30 — 1:2. Бьоркстранд — 25 (Силлинджер, Нюквист), 41:36 — 2:2. Бланкенбург — 1 (бол., Бьоркстранд, Ворачек), 49:14 — 3:2. Рословик — 21 (Ворачек, Нюквист), 56:45 — 4:2. Силлинджер — 15 (п.в., Бьоркстранд), 59:13 — 5:2Вратари: Мерзликинс — КоскиненШтраф: 8 — 20Броски: 31 (12+9+10) — 35 (10+14+11)
«Коламбус» идет на 10 строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» 5 позиция в Западной конференции.