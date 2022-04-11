ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» сохранил лидерство«Ман Сити» и «Ливерпуль» доказали статус лучших клубов Европы
  • 19:33
    • «Металлург» вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 17:49
    • «Ахмат» выкупит Даниила Уткина у «Краснодара» за € 3 млн
  • 17:36
    • Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
  • 17:21
    • Алексей Кудашов сохранил пост главного тренера московского «Динамо»
  • 16:53
    • Левандовски согласовал контракт с «Барселоной», отказав «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпулю»
    Все новости спорта

    «Металлург» вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Трактор
    «Металлург» принимал «Трактор» в рамках полуфинальной серии плей-офф КХЛ и одержал победу со счетом 2:1.

    Игроки «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Трактора»

    Хозяева вырвали победу за 15 секунд до конца встречи благодаря голу Андрея Чибисова. Первую шайбу у победителей забросил Максим Карпов.

    Шайбу в составе гостей на свой счет записал Виталий Кравцов.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Пятый матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Карпов — 3 (Хабаров, Николаев), 12:11 — 1:0. Кравцов — 7 (Бывальцев, Тертышный), 33:53 — 1:1. Чибисов — 6 (Дронов, Карри), 59:45 — 2:1Вратари: Кошечкин — Вилл (59:45)Штраф: 8 — 8Броски: 34 (14+6+14) — 27 (10+9+8)

    Таким образом, «Магнитка» вышла в финал плей-офф, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?
  • «Болонья» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Летучие мыши» добудут викторию?
  • «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Челси» шокирует «Реал» и трибуны «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.44
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Руусувуори — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие