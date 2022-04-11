«Металлург» вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина

принималв рамках полуфинальной серии плей-офф КХЛ и одержал победу со счетом 2:1.

Хозяева вырвали победу за 15 секунд до конца встречи благодаря голу Андрея Чибисова. Первую шайбу у победителей забросил Максим Карпов.

Шайбу в составе гостей на свой счет записал Виталий Кравцов.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Пятый матч «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Карпов — 3 (Хабаров, Николаев), 12:11 — 1:0. Кравцов — 7 (Бывальцев, Тертышный), 33:53 — 1:1. Чибисов — 6 (Дронов, Карри), 59:45 — 2:1Вратари: Кошечкин — Вилл (59:45)Штраф: 8 — 8Броски: 34 (14+6+14) — 27 (10+9+8)

Таким образом, «Магнитка» вышла в финал плей-офф, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА.