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    Воробьев: Сегодня «Металлург» сыграл не совсем в свой хоккей, но сделал результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Трактор КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (2:1) в третьем матче серии финала Восточной конференции (2-1).

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    «Сегодня "по-бразильски" не получилось. У нас была задача: нам надо было больше забить. Мы это сделали. Готовимся к следующему матчу.

    Что с Михаилом Григорьевым? Ничего. Зато у нас Николаев "плюс два" получил и пас отдал.

    Виделль должен закрывать Вилла, как и все игроки. Он сыграл нормально, давно не выходил на лед. Будем думать дальше.

    Сегодня мы сыграли не совсем в свой хоккей, но сделали результат. Значит, правильно что-то сделали.

    Нам были нужны свежие ребята. Семен Кошелев давно не играл. Красочного хоккея не получилось, но свежие игроки действовали нормально.

    Кошечкин выиграл матч? Игру выиграла команда. Вася хорошо действовал, но матчи выигрывает не один человек», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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