Гатиятулин: Действия Панина в эпизоде с Седлаком я не буду оценивать

Главный тренер «Трактора»подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против(7:1).

При счете 1:3 у капитана «Салавата» Григория Панина не выдержали нервы и он применил силовой прием против Лукаша Седлака. За партнера вступился Ник Бэйлен. Американец повалил Панина на лед, после чего вмешались арбитры.

«У нас был день разобрать ошибки. Подготовились, указали, что нужно поправить. Ребята молодцы! С первых секунд выполняли игровое задание.

В конце первого периода получили ненужные удаления, но, хорошо, что выстояли — это был один из ключевых моментов матча. Мы хорошо провели второй период, создавали моменты и их реализовали и довели игру до победы.

Действия Панина в эпизоде с Седлаком я не буду оценивать. То, что с нашей стороны было возможным сделать, мы сделали, а дальше пусть оценивает и разбирается Лига.

Пока не могу сказать о состоянии Лукаша, им сейчас занимается медицинский персонал. Чуть позже будет какая-то информация», — цитирует тренера сайт клуба.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске.