ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матиас Яйссле«Я не Нагельсманн 2.0. Я — Маттиас Яйссле». Как молодой тренер «Зальцбурга» делает себе имя в Европе
  • 22:17
    • Сборная Польши вышла в финал отбора ЧМ-2022 после отстранения России
  • 21:58
    • Нойер сыграет в воротах «Баварии» против «Зальцбурга»
  • 20:16
    • «Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью»
  • 19:55
    • «Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард», «размочив» серию 1-го раунда плей-офф
  • 19:50
    • СКА одержал четвертую победу над минским «Динамо» в серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Федотов: Думаю, на одну победу «Локомотив» наиграл

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Локомотив КХЛ
    Голкипер ЦСКА Иван Федотов подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива».

    Иван Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Федотов

    Московский клуб выиграл серию «всухую», одержав четыре победы подряд.

    «Думаю, на одну победу они наиграли. Хорошо, что все для нас закончилось со счетом 4:0, потому что в плей-офф очень важно количество матчей. Если проводишь четыре игры, а не семь, то у тебя есть дополнительное время на восстановление и подготовку.

    Какой матч стал ключевым? Это не секрет, все понимали, что это третий поединок. Потому что, когда ты играешь семь периодов, понимаешь, что именно этот матч переломный и счет будет или 2:1 или 3:0.

    Когда такой большой объем работы за спиной и это не приносит плоды, то это эмоционально переносится тяжело. Одни выходят победителями и получают дополнительный всплеск эмоций, им проще физически и психологически настроиться на следующий матч, другим — наоборот.

    Поэтому, я думаю, если бы мы третий матч сыграли не так удачно, было бы немного тяжелее, нужно было бы сегодня обязательно выиграть. И возвращаться в Москву — играть как минимум еще один матч.

    Хорошо то, что хорошо заканчивается, поэтому после прошлого матча все уже понимали, что, если мы правильно сыграем, сделаем правильные вещи, у "Локомотива" не будет шанса», — цитирует Федотова сайт красно-синих.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мбаппе снова нокаутирует «Реал»?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Спортинг» сможет забить в этом матче
  • «Манчестер Сити» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Айнтрахт» не уступит в Севилье
  • «Бетис» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноа — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие