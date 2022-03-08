Федотов: Думаю, на одну победу «Локомотив» наиграл

Голкипер ЦСКАподвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против

Московский клуб выиграл серию «всухую», одержав четыре победы подряд.

«Думаю, на одну победу они наиграли. Хорошо, что все для нас закончилось со счетом 4:0, потому что в плей-офф очень важно количество матчей. Если проводишь четыре игры, а не семь, то у тебя есть дополнительное время на восстановление и подготовку.

Какой матч стал ключевым? Это не секрет, все понимали, что это третий поединок. Потому что, когда ты играешь семь периодов, понимаешь, что именно этот матч переломный и счет будет или 2:1 или 3:0.

Когда такой большой объем работы за спиной и это не приносит плоды, то это эмоционально переносится тяжело. Одни выходят победителями и получают дополнительный всплеск эмоций, им проще физически и психологически настроиться на следующий матч, другим — наоборот.

Поэтому, я думаю, если бы мы третий матч сыграли не так удачно, было бы немного тяжелее, нужно было бы сегодня обязательно выиграть. И возвращаться в Москву — играть как минимум еще один матч.

Хорошо то, что хорошо заканчивается, поэтому после прошлого матча все уже понимали, что, если мы правильно сыграем, сделаем правильные вещи, у "Локомотива" не будет шанса», — цитирует Федотова сайт красно-синих.