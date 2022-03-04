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    Дубль Кузьменко принес СКА вторую победу в серии с минским «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (3:1) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Андрей Кузьменко, еще один гол на счету Мэта Робинсона.

    Единственная шайба минчан на счету Дениса Мосалёва.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Второй матч
    Голы: Кузьменко — 3 (Лехтонен), 29:15 — 1:0. Кузьменко — 4 (Бурдасов), 57:53 — 2:0. Робинсон — 1 (Хуснутдинов), 58:29 — 3:0. Мосалев — 1 (Шинкевич, Горбунов), 59:26 — 3:1Вратари: Юханссон — РибарБроски: 27 (5+12+10) — 18 (5+7+6)Штраф: 6 — 16

    СКА веет в серии со счетом 2-0. Следующая игра состоится 6 марта в Минске..Stat1Match СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

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